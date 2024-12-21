KEÇMEK\'ten Yeni Yıl Sergisi: Kadınların El Emeği Gelire Dönüşüyor

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (KEÇMEK) kursiyerlerinin Yeni Yıl Sergisi, el emeğini gelire dönüştürüyor. KEÇMEK'ten eğitim alan kadınların ürünleri, yılbaşı hediyesi almak isteyenlere alternatif sunuyor.

KEÇMEK kursiyerlerinin el emeği ürünleri, Antares AVM'de açılan Yeni Yıl Sergisi'nde satılmaya başladı. Yapım sürecinde titiz işçilik ve uzun zaman gerektiren ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

KEÇMEK'in özellikle kadınların meslek edinmesinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "KEÇMEK'te kadınlarımıza hem geleneksel sanatlarımızı öğretiyoruz hem de gelir elde edebilecekleri mesleki eğitimleri veriyoruz. Maharetli kadınlarımızın ellerden çıkan eserler kendileri için gelir kapısı oluyor. Yeni yılda hediye almak isteyen tüm vatandaşlarımızı KEÇMEK sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Sergi, 22 Aralık'a (yarın) kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.