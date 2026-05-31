Kedi Mama Kapları Çalındı
Kedi Mama Kapları Çalındı

31.05.2026 19:54
Alanya'da sokak kedileri için bırakılan mama kapları, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokaktaki kediler için apartman önüne bırakılan mama kaplarının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

???????Fığla Mahallesi'nde uzun süredir sokaktaki kedileri besleyen ve tedavileriyle ilgilenen hayvansever Celil Gündem, apartmanın önüne bıraktığı mama kaplarının yerinde olmadığını fark etti.

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gündem, mama kaplarının kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından alındığını tespit etti.

Duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşan Gündem, sokak hayvanlarının beslenme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kapları alan kişiye seslenen Gündem, "Eğer bu durumdan kapları alan kişinin haberi olursa, lütfen o tabakları yerine koysun. Eğer gerçekten bir ihtiyacı varsa, ben kendisine maddi veya manevi her türlü yardımcı olmaya hazırım. Ancak ne olursa olsun, bir sokak kedisinin mama tabağına tenezzül edilmesine şahit olmak bizi derinden üzdü. Lütfen o kaplar eski yerine bırakılsın." ifadelerini kullandı.

Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin kediler için bırakılan mama kaplarını alarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Alanya, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

