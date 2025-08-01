Kedi Sever Kadın, 35 Kediye Yuva Oluyor - Son Dakika
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Kedi Sever Kadın, 35 Kediye Yuva Oluyor

Kedi Sever Kadın, 35 Kediye Yuva Oluyor
01.08.2025 11:23
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Nazmiye Altınpınar, 5 yılda sahiplenip bakdığı 35 kedi için mama ve ilaç desteği bekliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 51 yaşındaki Nazmiye Altınpınar, 5 yıl önce sahiplendiği bir kediyle başladığı serüvenini bugün 35 kediye yuva sağlayarak sürdürüyor.

Osmanpınarı köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Altınpınar, sokağa terk edilen kedileri sahiplenerek, onların her türlü bakımını yapıyor.

Kedilere haftada yaklaşık 15 kilogram kuru mama veren Altınpınar, onları kasap ve lokantalardan temin ettiği tavuk parçaları, yemek artıkları ve ekmeklerle de besliyor.

Nazmiye Altınpınar, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini ve kedilere karşı sevgisinin yıllar içinde büyük sorumluluğa dönüştüğünü söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce kızının bir sokak kedisini sahiplenmesiyle hikayesinin başladığını anlatan Altınpınar, "Kızımın getirdiği bir kediyle bu yolculuğa başladım. Mama ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için büyük çaba gösteriyoruz. Eşim de ilçe merkezindeki lokantalardan getirdiği ekmek ve tavuk kırıntılarıyla bana destek veriyor." dedi.

Altınpınar, zamanla eve gelen misafirlerinin de kendilerine yardım ettiğini belirterek, "Gelen misafirler, 'Güzel bir şey yapıyorsun.' diyerek bana yardım ediyor. Kedilere daha güzel imkanlarda bakayım istiyorum. Yaz kış demeden kedilerin bakımını yapıyorum." diye konuştu.

Evinin bahçesinde beslediği kediler haricinde kapısının önünde de bekleyen kediler olduğunu dile getiren Altınpınar, onlara da yiyecek ve su vermeye çalıştığını kaydetti.

Kedilerin çoğuna isim veren Altınpınar, "Bunlardan bazıları Kadife, Zeus, Portakal, Kulaksız ve Bozok. Hepsini tanıyorum, çağırdığımda isimleriyle sesleniyorum." ifadelerini kullandı.

"Bana mama ve ilaç desteği versinler"

Eşinin ve çocukların desteğiyle bugüne kadar geldiğini belirten Altınpınar, şunları kaydetti:

"Yetkililerden bir isteğim var. Para falan, hiçbir şey istemiyorum. Bana mama ve ilaç desteği versinler. Destek olurlarsa çok memnun olurum. Kedileri kışın soğuktan korumak için kaldıkları yeri çadırla kapatıyorum. Her sabah ilk iş olarak mamalarını, ilaçlarını veriyorum. Yeri geldiğinde makarna haşlayıp veriyorum. Mesela 15 kiloluk mama bir hafta gidiyor. Kuru mama dışında yemek artıklarımız oluyor. Bir şey bulamazsam makarna haşlıyorum, içine tavuk suyu döküyorum."

Altınpınar, hayvanseverlerden de mama ve ilaç desteği beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kedi Sever Kadın, 35 Kediye Yuva Oluyor - Son Dakika

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