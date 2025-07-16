Kedi, Su Kuyusundan İtfaiye ile Kurtarıldı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Çulhalı köyünde 18 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Oksijen tüpü takıp kuyuya inen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi, kurtarıldıktan sonra koşarak uzaklaştı.
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