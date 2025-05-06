Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

İskenderun'da kedi yavrusu otomobilin kapısına sıkıştı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.05.2025 12:24
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Numune Mahallesi'nde park halindeki kapısı açık otomobile girmeye çalışan kedi yavrusu, kapının menteşe bölümündeki boşluğa sıkıştı.

Kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkaramayan otomobil sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Yara almadığı görülen kedi yavrusu yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

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