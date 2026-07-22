Kediler Yangından Kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir konutta çıkan yangında mahsur kalan anne ve yavru kedileri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir konutta çıkan yangına başarılı şekilde müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı.

Konut sahipleri, kedilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.