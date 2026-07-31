Kedinin 16 Metre Yükseklikten Kurtuluşu - Son Dakika
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Kedinin 16 Metre Yükseklikten Kurtuluşu

Kedinin 16 Metre Yükseklikten Kurtuluşu
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Konya'da mahsur kalan kedi, itfaiyenin özel kafesi ile kurtarıldı.

KONYA, – KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında yaklaşık 16 metre yükseklikte mahsur kalan bir kedi, itfaiye erlerinin mama yerleştirdikleri kafesle kurtarıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında yaklaşık 16 metre yükseklikte bir kedinin mahsur kaldığını fark eden görevliler, durumu Konya İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, merdivenli araçla kediye ulaşmaya çalıştı. Ancak, ekiplerin yaklaştığını fark eden kedi, bulunduğu noktadan sürekli yer değiştirerek binanın farklı bölümlerine geçti. Ekipler, klasik kurtarma yöntemiyle güvenli şekilde alınması mümkün olmayan kedi için zarar vermeden güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağlayacak alternatif bir yöntem denedi. Kendiliğinden kapanma mekanizmasına sahip özel bir kafes, kedinin bulunduğu alana yerleştirildi ve içerisine mama bırakıldı. Bir süre sonra mama kokusuyla kafese giren kedi, otomatik kapanan düzenek sayesinde güvenli şekilde kafes içerisinde muhafaza altına alındı. İtfaiye erleri, daha sonra kafesi bulunduğu yerden alarak kediyi güvenli alana indirdi.

Kaynak: DHA

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