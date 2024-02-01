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Kedinin idrar kesesinden çıkanlar şaşırttı

Kedinin idrar kesesinden çıkanlar şaşırttı

Zonguldak'ta idrar yapamama şikayetiyle veterinere getirilen kedinin idrar kesesinden yoğun miktarda kristal çıktı. Veteriner Hekim Gökmen Koç, kısırlaştırılan her 10 vakanın 4'ünde bu şikayetlerin görüldüğünü belirtti. Kedi, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

01.02.2024 19:28
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Kedinin idrar kesesinden çıkanlar şaşırttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta idrar yapamama şikayeti nedeniyle sahibi tarafından kent merkezindeki özel veteriner kliniğine götürülen kedide yapılan tetkikler sonucunda idrar kesesinde yoğun miktarda kristalleşme meydana geldiği belirlendi. Kedi, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta sahibinin idrar yapamama şikayetiyle veterinere getirdiği kedinin idrar kesesinden çok sayıda kristal çıktı. Zorlu bir ameliyat süreci yaşadıklarını ifade eden Veteriner Hekim Gökmen Koç, kısırlaştırılan her 10 vakanın 4'ünde bu şikayetlerin görüldüğünü belirterek şöyle dedi:

"Böyle durumlarda ilk aklımıza gelen ve hasta sahibinden gelen ilk şikayet, 'Hocam acaba bu hayvan kabız mı oldu?' oluyor. 'Kumuna gidiyor, saatlerce orada kalıyor.' şikayeti ile geliyorlar. Yaptığımız tetkiklerde, idrar kesesinin dolu olduğunu gördük. Aldığımız röntgen ve ultrason görüntülerinde de bunu pekiştirdik. Hemen anestezi altında müdahale edildi. Ortalama yarım saat, 40 dakika o kristallerin atılmasını sağlamaya çalıştık. Zordu, güçtü. Meslek hayatımdaki en zor sondalamalardan biriydi. Burada idrar yolunu açmadan sondalamaya çalışmak kesinlikle çok daha kötü sonuçlanıyor. İdrar kesesini de yıkadıktan sonra amacımız şu anda idrar kesesinde biriken bütün tuzları eritmek."

Kedide üç gün boyunca sondanın takılı kalacağını söyleyen Koç, sonrasında ise diyet mamalar ve vitamin takviyeleri ile hastanın geri kalan hayatını sağlıklı bir şekilde geçirebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Zonguldak, kedi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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