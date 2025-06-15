Kedinin Yılanla Mücadelesi Görüntülendi

Kedinin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı
ELAZIĞ - Elazığ'da bir kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da havaların ısınmasıyla yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu çerçevede Kovancılar ilçesinde bir kedi ile küçük bir yılanın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yılanın kediye saldırdığı ve kedinin ise karşılık verdiği görüldü. Öte yandan Şahinkaya Mahallesi'nde de yaklaşık 2 metre uzunluğun bir yılan görüldü.
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