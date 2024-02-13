Kediye işkence eden sanığın cezası ertelendi, başsavcılık itiraz etti - Son Dakika
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Kediye işkence eden sanığın cezası ertelendi, başsavcılık itiraz etti

Kediye işkence eden sanığın cezası ertelendi, başsavcılık itiraz etti

Başakşehir'de yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp ezen sanığın 1 yıl 3 ay hapis cezası hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi. Ancak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti.

13.02.2024 16:55
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BAŞAKŞEHİR'de yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp ezen sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın cezası hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı karara itiraz etti.

BAŞAKŞEHİR'de yılbaşı gecesi bir sitenin asansöründe kediyi tekmeleyip ezdikten sonra öldüren İ.K (29) gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.  Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkan sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin verdiği karara itiraz etti.

Kaynak: DHA

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