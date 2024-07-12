Keles'te dolu etkili oldu
BURSA - Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te aniden bastıran sağanak yağış yerini doluya çevirdi. Dolu yağışı sebebiyle, yerler beyaza büründü.
Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te dolu yağışı etkili oldu. Gök gürültüsüyle birlikte aniden bastıran sağanak yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yerler beyaza bürünürken, dolu yağışı amatör kameraya yansıdı.
Zirai bahçelerde zararın olup olmadığı tespit edilemedi.
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