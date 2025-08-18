Kelkit\'te Orman Yangını Kontrol Altında

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesi mevkisinde çıkan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine belediye ekiplerini olay yerine sevk ettiklerini, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, yangının 15 dönümlük alanda etkili olduğunu bildirdi.
Yangına 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 2 iş makinesi, dozer ve su tankerinin müdahalede bulunduğunu belirten Vali Baruş, çalışmalarda 70 personelin görev yaptığını aktardı.
Baruş, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
