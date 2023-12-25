 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kelle Söğüş'ün 5. kuşak temsilcileri - Son Dakika
Üye Girişi

Kelle Söğüş'ün 5. kuşak temsilcileri

Niğde'de yaşayan Özkaymak ailesi, 133 yıldır aynı tezgahın başında kelle söğüşü yaparak aile geleneğini sürdürüyor. Mustafa Özkaymak, dedelerinden aldığı mirası oğluyla birlikte devam ettiriyor. Aile, Niğde Belediyesi ve Niğde Ticaret Odası'nın destekleriyle kelle söğüşün patentini almaya çalışıyor. Turizm ve Gastronomi Profesyonelleri Derneği de kelle söğüşün Niğde'ye ait bir yemek olduğunu belirterek çalışmalarına devam ediyor.

Kelle Söğüş\'ün 5. kuşak temsilcileri
25.12.2023 - 20:00,  Güncelleme: 20:05
Abone Ol

- 'Kelle Söğüş' geleneğini 5 kuşaktır yaşatıyorlar

NİĞDE - Niğde'de yaşayan Özkaymak ailesi, Kiçağaç ve Uluağaç Köyünden çıkan bir Rum yemeği olan kelle söğüşü 133 yıldır aynı tezgahın başında aile geleneği olarak devam ettiriyor.

1890'larda dedelerinin Rumlardan öğrendiği kelle söğüşü aile geleneği olarak devam ettiren Mustafa Özkaymak, dedelerinden aldığı mirası oğluyla birlikte sürdürüyor. Mesleğin 4. kuşak temsilcisi olan Mustafa Özkaymak kelle söğüşün bir Niğde kültürü olduğunu, şehir dışında kelle söğüş yapanların genelinin Niğdeli olduğunu da belirtti. Özkaymak; "1890 ve1900'lü yılların başlarında olduğu söyleniyor. Bu meslek Niğde Uluağaç ve Kiçağaç'ta yaşayan Rumlardan çıkma. Rumlar babamın dedesine bu mesleği öğretiyorlar daha sonra oğlu ve babam devam ettiriyor. Aile olarak 130 yılın üzerinde bir süredir bu işi yapıyoruz. Ben mesleği ben abimden öğrendim. Ben 4. kuşağım 5. kuşak olarak da oğlumu yetiştiriyorum. Şehir dışında yapanların geneli Niğdelidir. Niğde Belediyesi ve Niğde Ticaret Odası'nın destekleriyle patentini de almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

5. kuşak kelle söğüşcü olarak mesleğe devam eden Hüseyin Özkaymak ise, çalıştığı şirketten aile geleneklerini sürdürmek için istifa ettiğini söyleyerek, "Baba oğul beraber çalışıyoruz. Ailede 5. kuşağım ve ilk 12 yaşında tezgah başına geçtim. Üniversite mezunuyum, bir şirkette satış uzmanıydım ama Niğde'nin yemeğini Türkiye'ye daha iyi tanıtabilmek ve dede mesleğini devam ettirmek için istifa ettim. Babamdan öğrendim ben de ileride çocuklarıma öğreteceğim" diye konuştu.

"Kelle söğüşün tescillenmesi için çalışma başlatıldı"

Turizm ve Gastronomi Profesyonelleri Derneği Başkanı Bahar Şahiner de, Niğde'nin yöresel lezzetleri üzerinde çalışma yaptıklarını, kelle söğüşün çıkış noktasının mübadele öncesi Rumlardan Niğde'ye yerleşen bir kültür olduğunu ifade etti. Öke; "Kelle söğüşün yaptığımız araştırmalar sonucunda bir Niğde yemeği olduğunu öğrendiğimizde biz de çok şaşırdık. Çıkış noktası Niğde'nin Kiçağaç köyü. Mübadele öncesi Rumlardan Niğde'ye yerleşen çok eski bir kültür olduğunu ortaya çıkardık. Patent çalışmalarına ve Türkiye genelinde tanıtımlarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Niğde, Gastronomi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kelle Söğüş'ün 5. kuşak temsilcileri - Son Dakika


21:17
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:36:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kelle Söğüş'ün 5. kuşak temsilcileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement