Kem Sokha Kraliyet Affıyla Serbest Bırakıldı

PHNOM Kamboçya'da eski muhalefet lideri Kem Sokha, "vatana ihanet" suçlamasıyla aldığı 27 yıllık hapis cezası için kraliyet affıyla serbest bırakıldı.

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen, Kral Norodom Sihamoni'nin sağlık tedavisi için Çin'de olması nedeniyle devlet başkanı sıfatıyla 2017'de feshedilen Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisinin (CNRP) lideri Sokha için af kararı çıkardı.

Kararla birlikte ev hapsinde tutulan Sokha serbest bırakıldı.

Başbakan Hun Manet, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, affın "ulusal birliğin güçlendirilmesi adına atılmış bir adım" olduğunu belirtti.

Kamboçya'da mahkeme, Mart 2023'te muhalefet lideri Kem Sokha'yı "dış güçlerden destek aldığı, hükümeti devirmeyi amaçlayan 'renkli devrim' gerçekleştirmek üzere insanları örgütlemek için insan hakları ve siyaseti araç olarak kullandığı" gerekçesiyle "vatana ihanet"ten suçlu bulmuş, 27 yıl ev hapsine çarptırmıştı.