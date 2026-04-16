Kemal Ergün'e Fahri Doktora

16.04.2026 20:46
SDÜ, Kemal Ergün'e toplumsal çalışmaları nedeniyle fahri doktora unvanı verdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün'e toplumsal ve kültürel alanlardaki çalışmaları dolayısıyla fahri doktora ünvanı verdi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Kemal Ergün'e "fahri doktora" belgesini takdim etti.

Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, payeyi şahsı değil, dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan teşkilat mensupları adına kabul ettiğini söyledi.

Mazlumun renginin, dinin ve ırkının olmayacağına dikkati çeken Ergün, "Dünyanın birçok yerinde sadece Müslümanlara değil, ihtiyaç sahibi herkese yardım ulaştırıyoruz." dedi.

Farklı inançlar arasında ön yargıların ortadan kaldırılmasının önemine işaret eden Ergün, insani yardım faaliyetlerinin bu sürece katkı sunduğunu belirterek, "Yaradan'a saygı, yaratılana şefkat anlayışıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amos Antik Kenti’nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı “C31K“ grubu kapatıldı Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı
İçişleri Bakanlığında “okul güvenliği“ toplantısı yapılacak İçişleri Bakanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler’in golleri yetmedi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
