Kemal Sunal 25. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Kemal Sunal 25. Yılında Anıldı

Kemal Sunal 25. Yılında Anıldı
03.07.2025 16:51
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Kemal Sunal, vefatının 25. yılında mezarında anıldı; ailesi, dostları ve sevenleri bir araya geldi.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 25. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve dostları katıldı.

Sanatçının eşi Gül Sunal, eşine duyulan sevgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkeste hakikaten çok yüksek sevgi ve bağlılık görüyorum. Hala bizim yanımızda olanlara çok teşekkür ediyorum. Biz Kemal'i her gün anıyoruz çünkü o ailemizin reisi ve aramızda yok. Bundan dolayı da benim için zaman ağır geçiyor. Hatta artık geçmemeye başladı. Gittikçe daha fazla zorlandığımı hissediyorum. Allah'tan çocuklar, torunlar, sizler varsınız ve böylece zamanı doldurmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Sunal'ın kızı Ezo Sunal da dostlarının kendilerini 25 yıldır yalnız bırakmadığını belirterek, "Buraya gelmeden önce bir arkadaşım aradı ve bana, 'Dedem 82, küçük yeğenim ise 5 yaşında ve her ikisi de babanın filmlerini izliyor.' dedi. Galiba bu durum böyle devam edecek çünkü ben de babamı hala aynı coşkuyla izliyorum. Herhalde bu dünya tarihinde de çok fazla görülen bir örnek değil. Dolayısıyla bu sevgi ve coşku benim için ölümsüzlüğü bulmakla eşit değere sahip." dedi.

"5-6 yaşındaki çocuklarına Kemal Sunal'ı tanıtan insanlar görüyorum"

Usta oyuncunun oğlu Ali Sunal ise her sene biraz daha yorucu olduğunu ifade etti.

Kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Sunal, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"İnsan galiba yaş aldıkça gittikçe daha çok duygusallaşıyor. Hepimiz yaşamak için bir misyon buluyoruz. Ben de çocuklarıma Kemal dedelerini anlatıyorum. Onu hiç tanımıyorlar, hiç görmediler ama onu çok seviyorlar. Babama karşı duyulan inanılmaz sevgi, onu kaybetmemizden 25 sene sonra bile aynı hızla, aynı şiddette devam ediyor. Kalbi bir görev olarak 5-6 yaşındaki çocuklarına Kemal Sunal'ı tanıtan, filmlerini seyrettiren insanlar görüyorum. Kemal Sunal sevenlere de buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum."

"Kemal Sunal, sinema ve daha iyi filmler çekmek için kendisini feda etmiş gerçek sanatçıdır"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan sanatçı Ulvi Alacakaptan, Kemal Sunal'ın hak ettiği değeri göremediğini söyledi.

Sunal'ın işine son derece saygı duyan bir oyuncu olduğunun altını çizen Alacakaptan, "Ben öğrencilerime şu tavsiyede bulunuyorum: 'Ünlü olacaksanız, Kemal Sunal gibi olun.' Seyircinin Kemal Sunal'a haksızlık ettiğini düşünüyorum. Onu sadece belirli filmlerde görmek ve hatırlamak istediler, oysa o başka filmler de yapmak istiyordu. Bizim seyircimiz biraz tembeldir ve onun bu talebine ne yazık ki karşı çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Alacakaptan, kendisi için Sunal'ın en güzel filminin "Propaganda" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onun bazı korkuları, fobileri vardı. Bunlardan birisi de uçağa binmekti. Kemal Sunal, o kadar büyük sanatçıydı ki bu korkusuna rağmen Ali Özgentürk'ün 'Balalayka' filminde oynamak için uçağa binmeyi bile kabul etmişti. Ne yazık ki bütün bu süreçte heyecanlandı, kalp krizi geçirdi ve vefat etti. O, kendi korkularını hiçe sayarak sinema için bu bedeli ödedi. Kemal Sunal, sinema ve daha iyi filmler çekmek için kendisini feda etmiş gerçek sanatçıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemal Sunal 25. Yılında Anıldı - Son Dakika

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