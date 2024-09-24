Kemal Sunal'dan İlhamla 'Meraklı Köfteci'

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Kemal Sunal'dan esinlenerek 'Meraklı köfteci' açtı

Diyarbakır'da Kemal Sunal esintili köfteci

Kemal Sunal'ın izinden giden Sedat Kılıç'ın 30 yıllık köfte serüveni

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 1994 yılından beri köfte işiyle uğraşan Sedat Kılıç, Kemal Sunal'ın filmlerinden ilham alarak nostaljik bir atmosferde film replikleriyle müşterilerini karşılıyor. Kemal Sunal'ın bütün filmlerinde köftenin en güzelini yaptığını ve ona özenerek iş yerine 'Meraklı Köfteci' ismini verdiğini söyleyen Kılıç, Sunal'ın fotoğraflarını sergileyerek onun anısını sevenleriyle beraber devam ettiriyor.

Kemal Sunal'dan esinlenerek Sur ilçesi Saray Kapı mevkiinde 'Meraklı köfteci' adını verdiği büfede geçimini idame ettiren Sedat Kılıç, köftelerini de esprilerini de sanatçıya özenerek yapıyor. Kemal Sunal'ın köftelerine çivi bıraktığını söyleyen Kılıç, kendisinin de çivi yerine kürdan kullandığını dile getirdi. Kılıç, çivinin dişe zarar vermemesi adına köftelerine kürdan bıraktığını ifade ederek günde en az 4-5 kişiye kürdan çıktığını söyledi. Müşterilerinin bu durumdan memnun olduğunu ifade eden Kılıç, bu işi severek yaptığını kaydetti.

Meraklı köftecide köfte yemeye gelen müşterilerden Rojhat Arı, burayı sık sık tercih ettiklerini söyledi. Arı, "Kemal Sunal'ın filmindeki esprileri burada da duyuyoruz. Buraya yönelmemizin nedeni, gerçekten sıcak bir ortam olması" dedi.

Arı köftede tek sorunun ise filmdeki gibi maydanoz olmaması olduğunu sözlerine ekledi.