Kemalpaşa'da Ağaçtan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağaçtan düşerek vücuduna demir korkuluk saplanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Mahallesi'nde ağaçtan düşen O.D'nin vücuduna apartmanın sivri uçlu korkuluk demirleri saplandı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk Ege Üniversitesi Hastanesi çocuk acil servisine kaldırıldı.
Çocuğun koltuk altına saplanan demir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
O.D'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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