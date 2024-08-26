Kemalpaşa\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Kemalpaşa'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karabel mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.