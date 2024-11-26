İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bakım çalışması için elektrik direğine çıkan İbrahim Can Ç. (23), akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri elektriğin kesilmesinin ardından direkteki yaralı işçiyi indirdi.
Ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan işçinin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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