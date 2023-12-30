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Kemalpaşa'da kaybolan çocuk 20 saat sonra sağ olarak bulundu - Son Dakika
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Kemalpaşa'da kaybolan çocuk 20 saat sonra sağ olarak bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ailesine ait küçükbaşları toplamaya giden ve kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Ç.K., 20 saat sonra dere yatağında sağ olarak bulundu. Durumu iyi olan Ç.K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür edildi.

Kemalpaşa\'da kaybolan çocuk 20 saat sonra sağ olarak bulundu
30.12.2023 - 23:58,
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, ailesine ait küçükbaşları toplamaya giden ve kendisinden haber alınamayan Ç.K. (13), 20 saat sonra ekipler tarafından dere yatağında sağ olarak bulundu. Durumu iyi olan Ç.K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa'nın Bağyurdu Ovacık Mahallesi'nde oturan Ç.K., iddiaya göre, dün akşam saatlerinde, ailesine ait küçükbaşları otladıkları yerden toparlamak için evden ayrıldı. Hayvanların bir kısmının meradan döndüğünü ancak Ç.K.'nın dönmediğini gören ailesi, durumu muhtara ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra komando timleri ve jandarma iz takip köpekleri sevk edildi.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Ekiplerin yaptığı arama- kurtarma çalışması sonucunda; Ç.K., dere yatağında sağ olarak bulundu. Ç.K.'nın, gece boyunca ormanda mahsur kaldığı, soğuktan ve yabani hayvanlardan korunmak için dere yatağında bir yere sığındığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ç.K., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYMAKAM ZİYARET ETTİ

Ç.K. ve ailesini hastanede ziyaret eden Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın da konuyu ilk andan itibaren takip ettiğini, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Bağyurdu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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