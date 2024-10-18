Kemalpaşa'da Muhtarlar Günü Kutlandı

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede birlikte görev yaptığı muhtarlar ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ilçede birlikte görev yaptığı muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Nazarköy'deki kahvaltıya, Kaymakam Musa Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, belediye başkan yardımcıları, belediye birim sorumluları ve Kemalpaşa mahalle muhtarları katıldı.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Etkinlikte yaptığı konuşmada tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Türkmen, muhtarların yerel yönetimle halk arasında köprü vazifesi gördüğünü vurguladı. Türkmen, "Siz değerli muhtarlarımız, halkımızla en yakın temas halinde olan, onların taleplerini ve ihtiyaçlarını bizlere ileten önemli birer yol arkadaşımızsınız. Görev süremiz boyunca her zaman yanınızda olacak, Kemalpaşa halkına en iyi hizmeti sunmak için sizlerle el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum," dedi. Başkan Türkmen, ayrıca muhtarların yerel yönetim süreçlerindeki katkılarını takdir ettiğini belirterek, belediyenin imkanları doğrultusunda tüm mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.

Ardından konuşma yapan Kaymakam Musa Sarı, muhtarların halka ulaşma noktasında önemli bir görev üstlendiklerini ve üstlendikleri görevin büyük önem taşıdığını belirtti. Muhtarların, görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini ifade eden Sarı, bu özel günde muhtarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.