Kemalpaşa\'da Park ve Yeşil Alanlarda Yenileme Çalışmaları Başladı

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçedeki park ve yeşil alanlarda yenileme, bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Parklarımız daha bakımlı ve modern görünecek. Çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan park ve yeşil alanlarda kapsamlı yenileme, tadilat, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Nephan Taşlı Parkı'nda çalışma yürüten ekipler, ilk etapta Hakan Çelik Parkı ve Arif Aldiker Parkı'nda yenileme işlemlerini tamamladı. Bu kapsamda çim ekimi, zemin yenileme ile yıpranan oyuncakların, bankların ve çöp kovalarının bakımı, onarımı ve boyaması yapılıyor. İşlemlerin bir kısmı yerinde yapılırken, kalan kısmı Belediye'nin şantiye alanında sürdürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden aktarılan bilgiye göre ilçedeki tüm parklar kontrol edilerek tüm eksikler en kısa zamanda giderilip, yurttaşların hizmetine sunulacak. Çalışmalar tamamlandığında parkların estetik ve modern görünüme kavuşması hedefleniyor.

Nephan taşlı Parkı'na mini futbol sahası

Belediye, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Nephan Taşlı Parkı'nda, alana ilave olarak 130 metrekarelik mini futbol sahası yapımına başladı. Çocukların trafiğe açık sokaklarda oynamak yerine daha güvenli ortamlarda sportif aktivitelerini yapmalarını sağlayacak mini futbol sahası ile birlikte parkta çim yapısı da korunmuş olacak.

"Parklarımız daha bakımlı ve modern görünecek"

Parklardaki zemin yenileme faaliyetlerini inceleyerek, parkların daha modern bir hale getirildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "İlçemize yakın zamanda kazandıracağımız 3 yeni parkın dışında mevcut parklarda yoğun bir çalışma temposu mevcut. Çalışmalara, ilçemizin merkezindeki parklardan başlayan ekiplerimiz, zemin çalışmalarından, boyama çalışmalarına kadar A'dan Z'ye tüm parklarımızı yenileyecek. Ekiplerimiz tarafından güvenlik önlemleri sağlanarak gerçekleştirilen çalışmalar sona erdiğinde çocuklarımız daha temiz ve güvenli bir ortamda oyun oynamanın keyfini çıkaracak. Parklarımız daha bakımlı ve modern görünecek. Çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.