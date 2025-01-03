Kemalpaşa'da Yeni Sosyal Projeler ve Meclis Toplantısı - Son Dakika
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Kemalpaşa'da Yeni Sosyal Projeler ve Meclis Toplantısı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yılın ilk meclis toplantısında sosyal projelerden bahsetti. İlçede kısa sürede açılacak Kent Lokantası'nın aynı zamanda aşevi olarak da hizmet vereceğini belirtti. 2025 ve 2026 yıllarındaki projeleri paylaştı.

03.01.2025 10:37  Güncelleme: 11:35
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(İZMİR) - Yılın ilk meclis toplantısını yöneten Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen, "İlçe merkezinde Kent Lokantası'nı çok kısa sürede hizmete açıyoruz. Bu alan aynı zamanda aşevi olarak da kullanılacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlayacak" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi'nde yeni yılın ilk meclis toplantısı, Mehmet Türkmen'in yönetiminde yapıldı. Toplantıda komisyonlardan gelen 7 raporun ve birimlerden gelen 4 önergenin 6'sı kabul edilirken, 4 önerge komisyonlara sevk edildi. 2024 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, 2025 yılına ilişkin projeler ve hedefler de ele alındı. Başkan Türkmen, meclis toplantısında yaptığı konuşmada belediyenin mali yapısı, projeleri ve hizmet anlayışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili'nin 9 aylık döneme ilişkin eleştirilerine yanıt veren Başkan Türkmen, şunları söyledi:

"Burs sözü ne oldu demişsiniz, şu anda 275 öğrencimize burs sağlıyoruz. Şahsımla ilgili verdiğim sözü yerine getiriyorum ve müracaat eden her üniversite öğrencisine destek oluyorum. Damlacık Mahallesi'nde okul yoktu, devlet yapmazsa ben yapacağım dedim. Ne söz verdiysem yerine getireceğim, kimse merak etmesin. 2025 yılında yeni taziye evleri, kreşler ve sağlık ocakları yapacağız. 2026'da ise Şehir Kompleksi'ni ilçemize kazandıracağız."

Mezarlık alanlarının genişletilmesi ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleriyle ilgili de bilgi veren Türkmen, "Ansızca ve Akalan mahallelerinde yeni mezarlık alanlarımız hazır. Cennet Bahçesi Mezarlığı'nın arkasında kamulaştırma çalışması süren bir alan var; bu süreç zaman alıyor ama takip ediyoruz. Halilbeyli Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda kuracağımız GES projemiz, tüm hazırlıkları tamamlandıktan sonra 35 ayda kendini amorti edecek. Her ay ödediğimiz 1 milyon lira elektrik faturasını sıfıra indirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Sosyal projeler ve yeşil alan yatırımlarına değinen Başkan Türkmen, "İlçe merkezinde Kent Lokantası'nı çok kısa sürede hizmete açıyoruz. Bu alan aynı zamanda aşevi olarak da kullanılacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlayacak. Bununla birlikte, Aşağıkızılca Rekreasyon Alanı ile Ören ve Örnekköy mahallelerinde yapımı tamamlanan yeşil alanlar, ağaçlandırma ve doğal peyzaj çalışmalarıyla çevremizi zenginleştirecek. Bu projeler halkımızın sosyal yaşamına değer katacak" ifadelerini kullandı.

Makam aracı eleştirisine yanıt veren ve belediyenin kaynaklarını titizlikle kullandıklarını aktaran Başkan Türkmen, "Belediyemiz bünyesinde 3-4 tane eski aracımız vardı, sattık ve yenisini aldık. Benim arabaya ihtiyacım yok. Belediyenin 10 lirası bana geçiyorsa, benim 100 liram halka geçiyordur. Biz vatandaşın kuruşunu bile hesap ediyoruz, Kemalpaşa halkı beni iyi tanır" dedi.

Geçmişte belediyeye kazandırdıkları ancak atıl durumda kalan ağaç sökme, dikme aracına değinen Başkan Türkmen, "Bu makineyi 20 yıl önce almışız. Şimdi Konya'da tamir ediliyor. Bu araç büyük bir nimet mutlaka kullanılır hale getireceğiz. Çevreye duyarlı çalışmalara her zaman öncelik veriyoruz" diye konuştu. Türkmen, kongre merkezinin atıl durumdan kurtarılması için yatırımcılarla görüştüklerini belirtti.

Kemal Baysak'ın adı yaşatılacak

Toplantıda CHP Meclis üyeleri tarafından İzmir'de Boşnak kültürüne yaptığı katkılarla bilinen merhum Ahmet Kemal Baysak'ın adının Halilbeyli Mahallesi'nde bulunan kültür merkezine verilmesi önergesi oy birliğiyle gündeme alındı. Başkan Türkmen, Baysak'ın Boşnak kültürüne yaptığı büyük hizmetlere dikkati çekti.

Denetim komisyonu üyeleri belirlendi

Toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. CHP, AK Parti ve MHP'nin aday gösterdiği isimler arasında yapılan oylama sonucunda CHP'den Mehtap Çınar, Nejat Özden ve Ayşe Erol 19'ar oy alarak komisyona seçildi. AK Parti'den Halil Şenol Hamarat ve MHP'den Canip Han ise 18'er oyla komisyon üyeliğine seçilen diğer isimler oldu.

Kaynak: ANKA

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