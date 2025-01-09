Keman Virtüözü Ayla Erduran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel

İSTANBUL'da yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı ünvanına sahip keman virtüözü Ayla Erduran için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda uzun yıllar keman virtüözü olarak yapan Ayla Erduran, 7 Ocak'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'yi uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende tarihçi İlber Ortaylı, Orkestra Şefi Rengim Gökmen, keman virtüözü Cihat Aşkın gibi isimler kürsüde Erduran'ı anlattı. Saygı duruşu ile başlayan tören anma konuşmalarının ardından İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası'nın Ayla Erduran için çaldığı besteler ile sonra erdi. Tören sonrasında Erduran'ın naaşı alkışlarla, omuzlarda taşınarak cenaze namazı kılınmak üzere Taksim Camii'ne götürüldü.