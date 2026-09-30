Kemer Çıralı'da caretta sezonu bitti, 117 yuvadan 3 bin 458 yavru denize ulaştı - Son Dakika
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Kemer Çıralı'da caretta sezonu bitti, 117 yuvadan 3 bin 458 yavru denize ulaştı

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Kemer Çıralı\'da caretta sezonu bitti, 117 yuvadan 3 bin 458 yavru denize ulaştı
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 2026 caretta caretta yuvalama sezonu, bugün açılan son yuva ile sona erdi. Sezon boyunca 117 yuvadan 3 bin 458 canlı yavru denizle buluştu; yumurtadan çıkan 489 yavru ise yaşayamadı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki caretta caretta yuvalama alanlarından Çıralı sahilinde, bu sezon 117 yuvadan 3 bin 458 yavru denizle buluştu. Bugün açılan son yuvayla sahilde bu yılki yumurtlama sezonu sona erdi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki 21 yuvalama alanından biri olan Çıralı sahilinde 2026 yılında 117 yuva tespit edildi. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokolle koruma ve izleme çalışmaları tamamlanan Çıralı sahilinde bugüne kadar açılan 117 yuvadaki 7 bin 536 yumurta çıktı. Bunlar; 1391 birinci evre, 310 ikinci evre, 1465 üçüncü evre yumurta, 422 tanımsız yumurta, 1 anomali ve 3 bin 947 boş kabuk olarak kayıtlara geçti. Yuvadan çıkarak denizle buluşan canlı yavru deniz kaplumbağası sayısı 3 bin 458 oldu. Yuva içi ve yuva dışında ise yumurtadan çıkan fakat yaşayamayan 489 ölü yavru gözlemlendi.

SON YUVA AÇILDI

Her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı sahilinde bugün açılan son yuva ile 2026 deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmaları son buldu. Çıralı muhtarı Salih Sarıca'nın geçen ay hayatını kaybeden oğlu Azem Sarıca'ya (6) atfedilen yuva, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, muhtar Salih Sarıca ve ailesi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli Parklar ekipleri, öğrenciler, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların katılımıyla açıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Çıralı sahilinde burada yaşayan vatandaşlarımızın, kooperatifimizin, muhtarlığımızın, gönüllüler, Kaymakamlığımız, Jandarmamız, Milli Parkımızın özverili çalışmalarına biz de Kemer Belediyesi olarak çalışan desteğinde bulunduğunuz, 2026 yılı deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmalarını bugün itibarıyla bitirmiş bulunuyoruz. Bu özveriyi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl 117 yuvadan yaklaşık 3 bin 500 civarında deniz kaplumbağası yavrumuzu denizle buluşturarak doğal yaşama destek veriyoruz. Doğamızı korumak bizim vicdani görevimizdir. Bizler de Kemer Belediyesi olarak elimizden geldiği kadarıyla destek veriyor ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Kooperatif olarak, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokole istinaden Çıralı'da 2026 deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmasını bugün itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Bugün son yuvamızı açtık ve 7 canlı yavrumuz çıktı. Onları da hep beraber denize ulaştırdık. Bu yıl 117 yuvamızdan 7 bin 500 civarlarında yumurtamız vardı, bunlardan 3 bin 458'i canlı olarak denize ulaştı. Bu süreçte, bu çalışmalarda büyük katkıları olan Kemer Kaymakamlığımıza, Kemer Belediye Başkanlığımıza, Jandarmamıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ve bize gece gündüz desteğini esirgemeyen 26 kişilik gönüllülerimize çünkü bizim gece gündüz kahrımızı çektiler, herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sezonu atlattık. Bir sürü insan bu özel olayı bizimle birlikte gördü ve tanıklık etti. Çocuklarımız bu olay karşısında heyecanlandı. İnşallah onların gönüllerine bir şeyler bırakıp yer etmişizdir. 2027 yılında inşallah görüşmek üzere şimdiden herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kemer Çıralı'da caretta sezonu bitti, 117 yuvadan 3 bin 458 yavru denize ulaştı - Son Dakika
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