Kemer'de ağır tonajlı yük taşıyan araç sürücülerine eğitim verildi - Son Dakika
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Kemer'de ağır tonajlı yük taşıyan araç sürücülerine eğitim verildi

Kemer\'de ağır tonajlı yük taşıyan araç sürücülerine eğitim verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Jandarma ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerine eğitim verdi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kemer Uygulama Oteli Salonunda düzenlenen eğitim seminerinde 45 sürücüye trafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve güvenli sürüş tekniklerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

23.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:49
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Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerine eğitim verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerini bilgilendirmek için Kemer Uygulama Oteli Salonunda eğitim semineri düzenledi.???????

Ekipler, trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik seminerde 45 sürücüye trafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve güvenli sürüş tekniklerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

Kaynak: AA

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