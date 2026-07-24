Kemer\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda kaçak sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bir işletmede arama gerçekleştirdi.

Aramada, 102 paket kaçak sigara, 16 elektronik sigara, 101 paket ısıtılmış tütün, 20 paket cinsel içerikli ürün ile 68 elektronik ürün ele geçirildi.