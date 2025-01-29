Kemer'de Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 23 Yaralı, Şoför Tutuklandı - Son Dakika
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Kemer'de Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 23 Yaralı, Şoför Tutuklandı

Kemer\'de Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 23 Yaralı, Şoför Tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde midibüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Midibüs şoförü Ahmet Ali Durgun tutuklandı.

29.01.2025 14:25  Güncelleme: 14:27
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde midibüs ile iş makinesinin çarpıştığı, 15'i çocuk, 23 kişinin yaralandığı kazanın ardından midibüs şoförü Ahmet Ali Durgun (67), tutuklandı.

Kiriş Caddesi'nde dün saat 10.00 sıralarında, 15 çocuk, 2 eğitmen ve 9 velinin bulunduğu özel bir firmaya ait Ahmet Ali Durgun'un kullandığı 32 AEC 039 plakalı midibüs ile M.C. idaresindeki iş makinesi çarpıştı. Kazada 15'i çocuk, 23 kişi yaralanırken, midibüste bulunan velilerle şoför Durgun arasında kavga çıktı. Bölgede çalışma yapan ASAT ekipleri araya girerek tarafları ayırdı. 23 yaralı ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi ve ilçe merkezinde bulunan özel hastaneye götürüldü. Yaralı çocuklardan 2'sinde köprücük kemiği ve ön kol kırığı, 1'inde de diz kapağı kırığı tespit edildi. Yaralıların tamamı hastanedeki müdahalelerin ardından taburcu edildi. Midibüs şoförü Ahmet Ali Durgun kazanın ardından darbedildiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Hastanedeki muayenesi sonrası gözaltına alınan Ahmet Ali Durgun, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle yaralama' suçu kapsamında tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 23 Yaralı, Şoför Tutuklandı - Son Dakika

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