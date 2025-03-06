Kemer'de orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kemer İlçesi Tekirova Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal Aracı, 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Çok sayıda yangın işçisi, yangına müdahalede bulunuyor.
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