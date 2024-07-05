Kemer'de son 30 yılın yavrulu caretta caretta rekoru bekleniyor - Son Dakika
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Kemer'de son 30 yılın yavrulu caretta caretta rekoru bekleniyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yuva açılışı etkinliği düzenlendi. 2018'de 151 yuva ile rekor kırılan sahilde açılacak 6 yuvada yavru çıkışı tespit edilirse 30 yılın yavrulu yuva rekoru kırılacak.

05.07.2024 19:36
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Kemer'de son 30 yılın yavrulu caretta caretta rekoru bekleniyor

ANTALYA - Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yuva açılışı etkinliği düzenlendi. 2018'de 151 yuva ile rekor kırılan sahilde açılacak 6 yuvada yavru çıkışı tespit edilirse 30 yılın yavrulu yuva rekoru kırılacak.

Çıralıda yapılan yuva açım etkinliğine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş, Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca, çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.

Dünyanın en iyi sahilleri arasında yer alan ve caretta carettaların yuvalama alanı olan Çıralı'da caretta carettaların plajdan denize kadar süren zorlu yolculuğu başladı.

Turistlerin meraklı bakışlarıyla açılan yuvada çok sayıda yavru çıkışının olduğu ve yumurtaların boş olduğu tespit edildi. 9 yavrunun zamanında yuvadan çıkamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken 4 yavru da canlı çıkarıldı. Yavruların sağlık durumu kontrol edildiği sırada başka bir yuvadan çıkan 1 yavru caretta caretta da yolunu kaybederek diğer yavruların yanına geldi.

Son 30 yılın rekoru bekleniyor

Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı Plajı'nda bu yıl ardı ardına çıkan deniz kaplumbağalarıyla 146 yuva oluştu. Bunun yanı sıra kaplumbağaların yumurta bıraktığı değerlendirilen 6 yuva ise yakından izleniyor. Bu yuvaların da birkaç gün içinde açılarak yavru çıkışı olup olmadığı kontrol edilecek.

Yuva açım etkinliğinde açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "İlk yuvamızı açtık. Yuva açılmadan önce yuvadan çıkıp denizle buluşan caretta carettalar da var. Bu yıl Çıralı'da 146 yuvamız var. 6 yuvanın daha olduğunu tahmin ediyoruz. Devamı olursa rekora gideceğiz. Daha önce bu sayı 151'di. Çıralı artık caretta carettalarla özdeşleştiği ve koruyucu meleği olan bir yer oldu. Buradaki heyecan çok güzel. Yerli ve yabancı misafirler de burada. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da caretta carettaların denizle buluşma sürecinin başladığına dikkat çekerek, " Kemer Belediyesi'nin ve Milli Parkların desteği ile ilk yuvamızı bugün açtık. Şu anda 146 yuvamız var. 6 yuva daha tespit ettik. Son 30 yılın rekorunu kıracağız." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kemer'de son 30 yılın yavrulu caretta caretta rekoru bekleniyor - Son Dakika

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