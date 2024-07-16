Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kemer Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortaklaşa çalışma yapıldı.
A.Ö, Z.Ç. ve E.Y.Ş'nin otomobille turizm bölgelerinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit eden ekipler, Göynük Mahallesi'nde aracı durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üst aramasında 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve Z.Ç. tutuklandı, E.Y.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kemer'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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