Kemer Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kemer Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Kemer Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu
11.06.2026 17:57
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Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Beldibi Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Otopsi, Güncel, Kemer, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kıvanç Yavuz Kıvanç Yavuz:
    ne acı şey ya ?? ayrıca kimlik çıkmıyo mu hani eskiden böyle bi olay olsa hemen herkes haberi alırdı oraya giderdim yahu bu internet çağında hemen bulardık adamı ?? acaba nası olmuş diye soruları var içimde 0 0 Yanıtla
  • Mete Eren Mete Eren:
    kimlik çıkmamış deniliyor da nasıl bulacaklar adamı şimdiye kadar ölümsüz mi yatmıştır belli değil ya ya boğulmuştur ya da başka bi şey yaşlı insanlar bu tür haberler yeterli gelmiyo bize 0 0 Yanıtla
  • Esra Kutlu Esra Kutlu:
    yine bir erkek cesedi bulunmuş da kimse bunun sebebini araştırmasın mı erkekler niye bu kadar riskli yaşıyor bilmiyorum valla kadınlar bu kadar sahilde ölümsüz yatmıyo hani niye böyle bir fark var onu anlamadım 0 0 Yanıtla
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