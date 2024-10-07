Kemik Çimentosu ile Yeniden Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemik Çimentosu ile Yeniden Yürüdü

Kemik Çimentosu ile Yeniden Yürüdü

81 yaşındaki Saltanat Işık, kemik çimentosu tedavisi sonrası tekerlekli sandalyeden yürüyerek çıktı.

07.10.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daha önce kanseri yenen ve yaşlılığa bağlı kemik erimesinden kaynaklı omurgasındaki kırık nedeniyle yürüyemeyen Karslı 81 yaşındaki Saltanat Işık, doktorların "kemik çimentosu" tedavisiyle yeniden ayağa kalktı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk ve 30 torun sahibi Saltanat Işık, 5 ay önce sırt ve bel ağrılarının artmasıyla hareket edemez ve yürüyemez hale geldi.

Bunun üzerine bir süre Harakani Devlet Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi bölümünde görevli Dr. Kamil Alper Alpay'a başvuran Işık'ın omurgalarında, kemik erimesine bağlı çökme kırığı tespit edildi.

Dr. Alpay, lenf kanserini 3 sene tedavi görerek 4 yıl önce yenen hastasının ilerleyen yaşı ve mevcut hastalıkları nedeniyle "vertebroplasti" adı verilen ve kemik çimentosuyla kırık hattının sağlamlaştırıldığı ameliyatı yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 1 saat süren operasyonda, hastaya genel anestezi uygulanmadan skopi adı verilen bir görüntüleme cihazıyla omurgada çökme kırığı yaşanılan kemiğe kemik çimentosu enjekte edildi.

Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Operasyonda kısa bir süre sonra ayağa kalkan Işık, tekerlekle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Saltanat Işık, AA muhabirine, belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle yürümekte çok güçlük çektiğini ve kızının önerisiyle Dr. Kamil Alper Alpay'a başvurduklarını söyledi.

Tekerlekli sandalye ile hastaneye geldiğini ve yardımsız yürüyemediğini ifade eden Işık, "Şimdi sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkacağım. Ben kanseri de yendim, kemoterapi aldım. Bu hastalığı da yendim. Doktorlarımdan çok memnun kaldım, Allah razı olsun." dedi.

"Ufak bir kesikle kapalı şekilde içeri girerek kemiği onardık"

Dr. Kamil Alper Alpay da "kemik çimentosu" tedavisiyle yaşlı hastaların daha çabuk sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Yaşlılığa bağlı kemik erimesiyle sırtta, belde omurga kemiklerinin kırılmasıyla gelen hastalarda, ileri derecede sinir baskısı ve felç durumu yoksa, açık ameliyat yerine kapalı ufak bir kesiyle tam kapalı sistemle girip içeride çimento dökme ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

"Bu sayede kemiği tekrar sağlamlaştırıyoruz ve kırık kemiği onarıyoruz. Hastalarımız buraya yatakta, tekerlekli sandalye ve korselerle gelirken ameliyattan sonra 3-4 saate uyanmış oluyor ve 4 saat sonra yürümeye başlıyor. 6. saate ise hastamızı taburcu ediyoruz. Buradaki hastalarımızın, omurga kırıklarından korkup İstanbul'a, Ankara'ya veya başka şehirlere gitmek yerine Harakani Devlet Hastanesi'ne gelip bize güvenmelerini istiyoruz. Halkımız için biz buradayız, bu ameliyatı onlar için sunuyoruz. Toplam 45 dakikada ameliyatı tamamladık, hastamız genel anestezi almadı, ufak bir kesikle kapalı şekilde içeri girerek kemiği onardık. Hastamızı başarılı bir şekilde evine gönderdik."

Operasyonda yer alan Uzm. Dr. Murat Ertaş ise ameliyatın başarılı geçtiğini anlatarak, "Açılmadan yapılan bir çimento ameliyatı, kısa sürmesi dolayısıyla yaşlı hastalarda etkili bir yöntem. Uyguladığımız bu yöntem, çok uzun ameliyatlardansa hem enfeksiyon riskini hem de hastanede kalma süresini azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca da Işık'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Hastane, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemik Çimentosu ile Yeniden Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:07:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kemik Çimentosu ile Yeniden Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.