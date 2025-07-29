Kene Bulaşıcı Hastalıklar Konferansı Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Giresun Üniversitesi (GRÜ) işbirliğinde "Zirai Faaliyetlerde Karşılaşılabilecek Hastalık Riskleri: Kene ile Bulaşan Enfeksiyonlar" konulu program düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

GRÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Şahin, burada yaptığı konuşmada, bilimin halkla buluşturulduğunda bir anlam ifade ettiğini vurgulayarak, üniversitelerin gerçek misyonunu bu şekilde tamamlayacağını belirtti.

GRÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin ise Türkiye'deki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının yüzde 5,48'ini Giresun'un oluşturduğunu belirterek, bunun Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde daha sıklıkla görüldüğünü kaydetti.

2021 yılında 53 vaka görüldüğünü, 2024'e gelindiğinde bu sayının 27'ye düştüğünü belirten Yetkin, bu yıl ise 24 vaka görüldüğünü ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Yetkin, bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bir keneyle karşılaştığımızda, üzerimizde gördüğümüzde ya da hayvanımızda gördüğümüzde ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım." dedi.

Kişinin kendi üzerinden ya da hayvanın üzerinden çıplak elle keneyi çıkarmaya çalıştığında, kenenin ezildiğinde bulaş söz konusu olabildiğinin altını çizen Yetkin, "Daha doğrusu yapılan çalışmalarda en çok bulaşın bu şekilde olduğu görüldü. Ondan sonra kan içeren vücut salgılarıyla temas var ya da hastalıklı kenenin hayvanların doğumu, idrarında ya da dokularında korunmasız temasla hastalık bulaşıyor." diye konuştu.

Yetkin, halk arasında kenenin "sakırga", "yavsı", "kerni" gibi değişik isimleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında bunlar hepsi kenelerin ufak şekli ya da büyük şekli. 'Bizim burada kene yok sakırga var', hastalarımız bize bunu çok söylerler. 'Bizim burada kene değil sakırga' ama bu da bir cins kenenin küçültülmüş hali ya da küçük hali, dolayısıyla bu da kene. Yani onu gördüğünüzde 'sakırga var üzerimizde, bu önemsiz' demeyin bu da çok önemli, hastalık bulaşabiliyor."