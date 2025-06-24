Kene Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kene Popülasyonu Artıyor

24.06.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal denge bozuldu, kene vakaları ve popülasyonu artış gösteriyor. Bilinçsiz avcılık etkiliyor.

Doğal denge bozuldu, kene popülasyonu arttı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, doğadaki dengenin bozulmasıyla birlikte kene popülasyonunun arttığını belirterek, bilinçsiz avcılığın bu artışta etkili olduğunu söyledi.

Doğal ekosistemde meydana gelen bozulmalar sadece çevreyi değil, insan sağlığını da tehdit eden sonuçlara yol açıyor. Son zamanlarda özellikle kırsal bölgelerde artış göstermeye devam eden kene vakalarının arkasında, doğadaki dengenin bozulması yer alıyor. Kanatlı hayvanların azalması, bilinçsiz avcılık ve dengesiz ilaçlama gibi nedenlerle ekosistemdeki zincirde bozulmalar yaşanırken, bu sebeplere bağlı olarak kene popülasyonunun da artış yaşanmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, bilinçsiz avcılıkla birçok keklik, sülün ve kanatlı hayvanların öldürülmesine bağlı olarak kene artışı olduğunu belirterek, daha önce çok az sayıda kenenin hastalık taşıdığını ve hasta hayvanların vücudundan kan emen kenelerinde hastalık taşımaya başladığını ifade etti.

"Köylerde kanatlı hayvan kalmadı"

Barış Atalay Uslu, keneler ile mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Doğada bulunan canlılarla insanların bir arada yaşadığı bir düzen içinde bulunduğu ortama ekosistem diyoruz. Ekosistemin bugün bozulmasını dünde aramalıyız. Birçok olay yaşadık 2004-2005 yıllarında ülkemizde çıkan kuş gribi nedeniyle birçok kanatlı hayvanı itlaf etmek zorunda kaldık. Köylerimizde kanatlı hayvan kalmadı. Artık köylü vatandaşlarımız şehirden yumurtasını alıp götürüyor. Köylerde kanatlı hayvanın kalmaması sadece yumurtayı etkilemiyor. Köylerde yaşayan birçok eklem bacaklının sayısını artırdı. Bugünlerde yaşadığımız kene vakalarının sebebi bir anlamda bu sebeplerdir. Ahırda tavuklar ve horozlar sığırların arasında zararlı hayvanları yerdi. Artık sığırların arasında kanatlı olmadığı için bunlar çok rahat yayılıyor. Bizim bu durumda müdahil olarak ilaçlarla eklem bacaklılar olan keneler ve sineklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Onlarla ilaçlarla mücadele edince bu sefer çevre sağlığını bozuyoruz. Birçok ölmemesi gereken bakteriyi mikro organizmayı öldürüyoruz. Bu durumda bize birçok sorun olarak dönüyor" dedi.

"Kenelerde ani bir artış gözlendi"

Hayvancılıkla uğraşanların daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Uslu, "Bu bilinçsiz avcılıkla birçok keklik, sülün ve kanatlı hayvanda yok edilmiş oldu. Doğada keneleri yiyen ortadan kaldıran hayvanlarında sayısı azaldı. Kene popülasyonu ani bir artış gösterdi. Kenelerle asıl mücadele şekli düzenli ve programlı ilaçlamadır. Bu biyolojik mücadelede kanatlılar kullanılır ama temelde ilaçla mücadele gelir. İlaçla mücadeleyi de düzgün yapamadığımızdan kene popülasyonunun yoğun bir artışıyla karşılaşıyoruz. Daha önce çok az sayıda kene hastalık taşıyordu. Hasta hayvanların vücudundan kan emen kenelerde hastalık taşımaya başladı. Bu şekilde giderek artan bir hastalık popülasyonu var. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların Kelkit Vadisi dediğimiz alanda çok dikkatli olması gerekiyor. Kene vakalarının olduğu yerlere baktığımızda kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan insanların olduğunu görüyoruz. Bu enfekte keneler insana hastalığı bulaştırıyor. Açık renk kıyafetler giymeleri ve vücutlarını kontrol etmeleri lazım. Kene gördüklerinde en yakın sağlık kuruluşuna giderek bu keneyi çıkartılmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Barış Atalay Uslu, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kene Popülasyonu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:44:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kene Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.