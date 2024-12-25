Kenevir Dokumacılığı ve Resim Sanatı Buluştu

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Samsun'da "geleneksel kenevir dokumacılığının resim sanatı ile buluşması" temalı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde "Geleneksel Kenevir Dokumacılığının Resim Sanatı ile Buluşması" projesi kapsamında OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince (BAPKOB) desteklenen Hasret Yavuz'un kişisel resim sergisi açıldı.

OMÜ Ladik Meslek Yüksek Okulunda temel sanat eğitimi dersini yürüten Hasret Yavuz, kenevir tezgahlarında kilimlere işlenen geleneksel motifleri resim sanatıyla bir araya getirdiği eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan "Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Programı", bölgede yetiştirilen kenevirlerin işlenmesini sağlayarak, geleneksel üretim yöntemlerini modern teknolojiyle birleştiriyor. Bu çerçevede kurulan dokuma atölyelerinde, Samsun'a özgü motiflerle işlenen hediyelik eşyalar üretiliyor. Program, kültürel mirasın korunması ve ekonomik değer kazanmasına önemli katkılarda bulunuyor.

Hasret Yavuz'un özgün çalışmalarında bulunduğu 21 eserden oluşan sergi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde 2 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacak.

Sergi açılışından önce konuşma yapan Yavuz, sergideki eserleri, projenin bir çıktısı olarak sanatseverlerle buluşturmak istediklerini söyledi.

OMÜ'nün kenevir ile ilgili birçok projeye ev sahipliği yaptığını ve bilimsel araştırmaların yürütüldüğü bir üniversite olduğunu belirten Yavuz, "Projede Samsun yöresine ait geleneksel kenevir dokumacılığı ve geleneksel motifleri resim sanatı ile birleştirilerek sanatsal bir tavırla yorumlanmıştır. Kaybolmaya yüz tutmuş kenevirden dokunan ürünler ve geleneksel motifler kullanılarak tual üzerine karışık teknik uygulamalarıyla çalışmalar yapılmıştır." dedi.

Sergi açılışına OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, proje danışması Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Güney, OMÜ Ladik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Coşkun Yanar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.