Kenevir Ekimi Yapan İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Kenevir Ekimi Yapan İki Şüpheli Gözaltında

Kenevir Ekimi Yapan İki Şüpheli Gözaltında
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Yalova'da, kenevir ekimi yapan 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde evlerinin bahçesinde kenevir ektiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bahçesinde kenevir ekimi yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Çiftlikköy ilçesinde ikamet eden B.Y. ve K.T. isimli şüphelilerin ev ve bahçelerinde bulunan serada yapılan aramalarda 46 kök kenevir bitkisi, 63 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. İzinsiz kenevir ekimi yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan B.Y. ve K.T. adlı şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çiftlikköy, Kenevir, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenevir Ekimi Yapan İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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