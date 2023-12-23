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Keşan'daki Tarihi Bina Kent Müzesi Olarak Restorasyon Sonrası Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Keşan'daki Tarihi Bina Kent Müzesi Olarak Restorasyon Sonrası Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Keşan ilçesinde bulunan tarihi taş bina, belediyenin restorasyon çalışmalarıyla eski görünümüne kavuşturulup kent müzesine dönüştürüldü. İç mekanında teşhir tanzim uygulaması işi devam etmesine rağmen henüz açılışı yapılmamasına rağmen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Keşan Belediye Başkanı, müzenin halen yapım aşamasında olmasına rağmen çok fazla ziyaretçi çektiğini belirtti. Müze, bölgedeki tek kent müzesi olacak ve tarihle geleceği birleştiren bir yapı olarak hizmet verecek.

Keşan\'daki Tarihi Bina Kent Müzesi Olarak Restorasyon Sonrası Ziyaretçi Akınına Uğruyor
23.12.2023 - 10:56,
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında, 'cephe gerisi hastanesi' olarak kullanılan ve belediyenin restorasyon çalışmalarıyla eski görünümüne kavuşturulup kent müzesine dönüştürülen tarihi taş bina, iç mekanında teşhir tanzim uygulaması işi devam etmesine ve açılışı henüz yapılmamasına rağmen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde bulunan, 1914 yılında inşa edilip Çanakkale Savaşı'nda 'cephe gerisi hastanesi' olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği, daha sonraki yıllarda ise Kızılay ve memleket hastanesi olarak da hizmet veren bina Keşan Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmanın ardından 'Kent Müzesi' olarak restore edilerek eski görünümüne kavuşturuldu. İç mekanında teşhir tanzim uygulaması işi devam eden ve resmi açılışı 18 Mart 2024 tarihinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde yapılması planlanan kent müzesi, henüz açılışı yapılmamasına rağmen tarihi dokusuyla ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Kent müzesini özellikle öğrenci grupları ziyaret ederek, binanın tarihiyle ilgili görevlilerden bilgi alıyor.

'MÜZEMİZ İLGİ VE DESTEK GÖRÜYOR, MERAK UYANDIRIYOR'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi'nin halen yapım aşamasında olmasına rağmen çok fazla ziyaretçi çektiğini belirterek, "Müzemiz ilgi ve destek görüyor, merak uyandırıyor. Keşan tam medeniyetler kavşağında. Bu bölgeye yakın bir müze yok. Geçmişle geleceğimizi birleştiren bir yapı yok. 24 yaşayan bir müze ve meydan olarak 18 Mart 2024 tarihinde açılışını yapacağız. Çok güzel bir çalışma oluyor şu anda. Müze henüz açılmamasına rağmen ziyaretçisi var. Bu ilginç bir durum ortaya koyuyor. Öğrenciler, vatandaşlarımız, misafirlerimiz müzeyi ziyarete geliyorlar. Müze kendi binası yönünden de özel bir konumda. Binanın kendisi müze niteliği taşıyor. Yapısı, bahçesi, ruhuyla burada bir tarih kokuyor. Bu tarihi de biz geçmiş yüzyıllarla örtüştürüyoruz. Koyacağımız dijital çalışmalar, sergileyeceğimiz tüm malzemeler hep geçmişi anlatacak. Geleceğimize de köprü olacakö dedi.

'HENÜZ DAHA AÇILMAMIŞ OLMAMIZA RAĞMEN YÜZLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADIK'

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı da binanın Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisi hastanesi olarak kullanıldığını ve devamında memleket, Kızılay ve devlet hastanesi olarak hizmet verdiğini ifade ederek, "2019'un Aralık ayında biz bu binayı kent müzesi olması için Keşan Belediyesi'ne tahsisini aldık. 2020'nin başında da projeye başlamış olduk. 2020 yılından beri bu projeyi yürütüyoruz. Büyük bir pandemi atlatmış ve henüz daha açılmamış olmamıza rağmen burada yüzlerce ziyaretçiyi ağırladık. Hem Keşanlıların hem de çevre kentlerin ilgisi çok büyük. Özellikle okullar bizi ziyaret ediyorlar. Öğrenciler burayı çok merak ediyorlar. Aslında sergileme alanlarımız henüz hazır değil ama bina aslında bir anıt eser. Binanın kendisi de baş başına bir eser. Bundan sonrada ilginin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü yakınımızda başka bir kent müzesi yok. Bölgenin tek kent müzesi olacak diyebiliriz diye konuştu.İç mekan düzenlemeleri devam eden müzeyi ziyaret eden öğrenciler ise binayı çok beğendiklerini ve tamamlandığında tekrar ziyaret edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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Çanakkale, Keşan, Kültür, Güncel, Son Dakika

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