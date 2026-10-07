Kent uzlaşısı davası karara bağlandı: 2 meclis üyesine hapis, 8 sanığa beraat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kent uzlaşısı davası karara bağlandı: 2 meclis üyesine hapis, 8 sanığa beraat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kent uzlaşısı davası karara bağlandı: 2 meclis üyesine hapis, 8 sanığa beraat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuksuz yargılanan 10 sanıktan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ile Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 8 sanık ise beraat etti.

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de olduğu tutuksuz 10 sanığın 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı 'Kent uzlaşısı' davasının duruşması İstanbul Adalet Sarayı 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DURUŞMAYA NURİ ASLAN DA GELDİ

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İkbal Polat ve Sinan Gökçe ile avukatlar katıldı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan da destek olmak üzere duruşmaya geldi.

8 SANIĞA BERAAT, 2 SANIĞA HAPİS

Mahkeme heyeti, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kayğun'un beraatine karar verdi.

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ile Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA
Sancaktepe BelediyeİstanbulPolitikaAtaşehirBeyoğluMahkemeTurabiGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:29
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti
Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:45:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kent uzlaşısı davası karara bağlandı: 2 meclis üyesine hapis, 8 sanığa beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei