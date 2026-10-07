Kent Uzlaşısı davasında 7 yönetici beraat etti, 2 yönetici 6 yıl 3'er ay hapis aldı - Son Dakika
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Kent Uzlaşısı davasında 7 yönetici beraat etti, 2 yönetici 6 yıl 3'er ay hapis aldı

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Kent Uzlaşısı davasında 7 yönetici beraat etti, 2 yönetici 6 yıl 3\'er ay hapis aldı
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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' ittifakına ilişkin davada kararını verdi. Mahkeme 7 belediye yöneticisi hakkında beraat kararı verirken 2 yöneticiyi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

(İSTANBUL) 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan "Kent Uzlaşısı" ittifakıyla ilgili açılan davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 belediye yöneticisiyle ilgili beraat kararı verdi, 2 yönetici ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan "Kent Uzlaşısı" ittifakıyla ilgili açılan davanın altıncı duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Karar duruşmasında mahkeme, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe hakkında beraat kararı verdi.

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kent Uzlaşısı davasında 7 yönetici beraat etti, 2 yönetici 6 yıl 3'er ay hapis aldı - Son Dakika
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