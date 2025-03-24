'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı - Son Dakika
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'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı

\'Kent uzlaşısı\' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı

'Kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

24.03.2025 16:55
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PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TARTIŞILAN O İSİM DE ARALARINDA

Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu belirtilen Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

AZAD BARIŞ SORUŞTURMA DOSYASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında, şüpheli Azad Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada, "HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı." şeklinde ifadelerin olduğu dokümanlar ele geçirilmişti.

İMAMOĞLU İFADESİNDE AZAD BARIŞ SORUSUNA YANIT VERDİ

Öte yandan kent uzlaşısı soruşturmasından serbest bırakılan ancak yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu verdiği ifadede Azad Barış'a ilişkin soruya "Azad Barış'la irtibat kurduğum yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM partili bir kısım Milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey bu toplantıların tümünde tam eğitimini bilmemekle beraber sosyolog, siyaset bilimce ve toplumsal, siyasi araştırmalar yapan bir kurumu üzerinden değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM partili Milletvekilleri ile gelerek bizim de masamızda bulunan bazı arkadaşlarımızla birlikte siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz muhtelif toplantılar yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Özdemir, Güncel, Terör, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • poyraz can:
    kendi demle uzlaşınca no problem ama chp ulaşınca vatan haini öyle mi ???? 83 163 Yanıtla
  • Osman A:
    Bu Chp de turplar bitmeeeezzz. 133 44 Yanıtla
  • Metin17:
    silahlı terör örgütünü meclisine davet eden bu dünyada akp’den başka bir yönetim varmı.? utanıyorum. Bizi dışardan yıkamayanlar, içimizden yıkıyorlar. 52 104 Yanıtla
  • osurgan55:
    tepedeki apo ile yatsa kalksa sıkıntı yok 39 74 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    bu süreç CHP yi güclendiriyor iktidarı zayıflatıyor.Dünya tarihine bir bakın mağdurlar herdaim güclenerek çıkmıştır.örnegi Erdoğan 2002 de hapse girdi güclü cıktı yerel seçimlerde İmamoğlu tekrarlanan İstanbul secimi 19 60 Yanıtla
  • selami inel:
    Zorlayın bakalım bu işin sonu nerde bitecek 43 28 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp yıllarca önce bu işlerin planını yapmış,belliki o yüzden silivriye ceza evi inşa etmişler...Yoksa o kadar suçladıkları insanları nereye sokacaktılar... 16 49 Yanıtla
  • Ankara21:
    CHP yi kapat tamamen, Onları Partine Al. Herkes kurtulsun kavga gürültü den yeter yav. 18 46 Yanıtla
  • Aa:
    meclise gelebilirler ama konuşursan terörist sin yani oylemi 10 28 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Allah CC gören işiten CHP nin dine ve islama verdigi zararı o sebebel iktidar yüzü göstermiyor mazlum ve gunahsizlar istiklal mahkemelerinde asilmasin diye 24 4 Yanıtla
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