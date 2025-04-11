Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'na Kayıtlar Başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'na kayıtlar, 15 Nisan Salı günü 09.00'dan itibaren çevrim içi olarak alınacak.

2012 yılında hizmete açılan ve lisanslı sporcuların yanı sıra her yıl binlerce Eskişehirliye hizmet veren Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme bilmeyenler için kayıtlar başlıyor. EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "5-17 yaş çocuklar ve yetişkinler" için kayıtların 15 Nisan Salı saat 09.00 itibarıyla çevrim içi olarak alınacağını belirtti.

Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğunu bildiren yetkililer, 0222 237 2712 numaralı telefondan veya @ebbsporeskisehir instagram hesabından bilgi alınabileceğini kaydetti.

Yüzme bilmeyen 5-17 yaş çocuklar ve yetişkinler için kayıtlar, 'tesisler.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleşecek.