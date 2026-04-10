Kentsel Dönüşüm İçin 3 Milyon Liraya Kadar Kredi Desteği Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da konutunu kentsel dönüşüme dahil etmek isteyen vatandaşlar için yeni bir destek paketini duyurdu. Bu kapsamda, riskli yapılarda yaşayan ve evini daha güvenli hale getirmek isteyenlere uygun faiz avantajıyla 3 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Geri ödemeler ilk yıl başlamayacak ve kredi 180 ay vadeli olarak sağlanacak.

Destek paketi, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında, yıllık maliyeti yüzde 10'u aşmayacak şekilde ve yüzde 0,69 faiz oranıyla sunuluyor. Başvurular 6 Nisan itibarıyla başladı ve ilk aşamada belirlenen illerde hayata geçirilecek, sonraki süreçte tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor.

Krediden faydalanmak isteyenlerin, riskli yapı maliki olması, orta ve düşük gelirli olması veya şehit aileleri, engelli vatandaşlar gibi özel gruplardan olması gerekiyor. Ayrıca, haciz veya icra kaydı bulunmaması ve aylık taksit tutarının hane gelirinin yüzde 70'ini aşmaması koşulları aranıyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemi aracılığıyla yapılıyor ve fiziki başvuru için banka şubelerine gidilmesi gerekiyor.

Örnek hesaplamaya göre, 3 milyon lira kredi kullanılması halinde aylık taksit 29 bin 150 lira oluyor ve 15 yılın sonunda toplam geri ödeme 5 milyon 247 bin liraya ulaşıyor. Bu finansman modeli, mevcut kredi koşullarına kıyasla daha avantajlı bir seçenek olarak değerlendiriliyor ve dönüşüm sürecini hızlandırması bekleniyor.