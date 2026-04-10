Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Sorunu: Hukukçular Uyarıyor

Türkiye'de sayıları artan kentsel dönüşüm projeleri, eski binalardaki arsa payı sorununu ortaya çıkardı. Hukukçular, aynı özellikteki dairelerin farklı arsa paylarına sahip olması nedeniyle mağduriyetlere neden olan bu süreçte, arsa payı düzeltim davalarının bina yıkılmadan önce açılması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle 2007 yılı ve öncesinde inşa edilen yapılarda, arsa payının adil dağıtılmaması, dönüşüm sürecinde büyük sorunlara yol açıyor. Bu tarih öncesinde, müteahhitlerin inisiyatifine bırakılan paylar, binanın özelliklerine göre değil, müteahhitlerin beyanına göre belirleniyordu. Benzer mülkiyetler aynı arsa payına sahip olmadığı için, kentsel dönüşümde hak kayıpları yaşanıyor.

Antalya'da emlakçı Halit Mert, aynı katta ve şerefiyeye sahip iki dairenin farklı arsa paylarına sahip olduğu durumlarla karşılaştıklarını belirterek, vatandaşların 2010 öncesi gayrimenkullerin arsa paylarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Avukat Emrah Taşkın ise, kentsel dönüşümün deprem ülkesi Türkiye için hayati olduğunu, ancak haksızlıkları önlemek için vatandaşların tapudan yönetim planlarını alıp karşılaştırma yapması ve gerekirse Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açması gerektiğini vurguladı. Taşkın, bu davaların binanın ayakta olduğu sürede açılmasının şart olduğunu ifade etti.