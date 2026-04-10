Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Sorunu: Hukukçular Uyarıyor - Son Dakika
Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Sorunu: Hukukçular Uyarıyor

10.04.2026 12:17
Türkiye'de kentsel dönüşüm projeleri, eski binalardaki arsa payı sorununu gündeme getirdi. Hukukçular, mağduriyetlerin önlenmesi için arsa payı düzeltim davalarının bina yıkılmadan önce açılması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'de sayıları artan kentsel dönüşüm projeleri, eski binalardaki arsa payı sorununu ortaya çıkardı. Hukukçular, aynı özellikteki dairelerin farklı arsa paylarına sahip olması nedeniyle mağduriyetlere neden olan bu süreçte, arsa payı düzeltim davalarının bina yıkılmadan önce açılması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle 2007 yılı ve öncesinde inşa edilen yapılarda, arsa payının adil dağıtılmaması, dönüşüm sürecinde büyük sorunlara yol açıyor. Bu tarih öncesinde, müteahhitlerin inisiyatifine bırakılan paylar, binanın özelliklerine göre değil, müteahhitlerin beyanına göre belirleniyordu. Benzer mülkiyetler aynı arsa payına sahip olmadığı için, kentsel dönüşümde hak kayıpları yaşanıyor.

Antalya'da emlakçı Halit Mert, aynı katta ve şerefiyeye sahip iki dairenin farklı arsa paylarına sahip olduğu durumlarla karşılaştıklarını belirterek, vatandaşların 2010 öncesi gayrimenkullerin arsa paylarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Avukat Emrah Taşkın ise, kentsel dönüşümün deprem ülkesi Türkiye için hayati olduğunu, ancak haksızlıkları önlemek için vatandaşların tapudan yönetim planlarını alıp karşılaştırma yapması ve gerekirse Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açması gerektiğini vurguladı. Taşkın, bu davaların binanın ayakta olduğu sürede açılmasının şart olduğunu ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Sorunu: Hukukçular Uyarıyor - Son Dakika

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:01:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Sorunu: Hukukçular Uyarıyor - Son Dakika
