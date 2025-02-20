Kentsel İnovasyon ve Yeni Nesil Şehirler Forumu - Son Dakika
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Kentsel İnovasyon ve Yeni Nesil Şehirler Forumu

Kentsel İnovasyon ve Yeni Nesil Şehirler Forumu

İBB, Baruthane Kültür Merkezi'nde 'Yeni Nesil Şehirler' temalı forum düzenledi. İmamoğlu, teknolojinin şehir gelişimindeki önemini vurguladı.

20.02.2025 13:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Smart City Innovation Platformu (BABLE) işbirliğiyle Baruthane Kültür Merkezi'nde "Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu" düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, forumun temasının "Yeni Nesil Şehirler" olduğunu söyledi.

Bu temanın, kentsel planlama, yönetişim ve teknolojiye yaklaşım konusunda kendilerini yeniden düşünmeye zorladığını anlatan İmamoğlu, "Yapay zeka, büyük veri ve dijital bağlantı alanlarındaki hızlı gelişmelerin etkisiyle şehirlerimiz daha önce görülmemiş bir hızla gelişiyor. Dönüşümün hızı bazıları için korkutucu olabilir ancak şunları hatırlamakta fayda var. Bu dönüşüm insanlar içindir. Şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek için başka bir araçtır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İBB'nin, İstanbulkart ve "Askıda Fatura" gibi teknolojik uygulamalarının dünya için örnek olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli bir toplu taşıma ağına geçiş yapacağız. HızRay projemiz, şehrimizin iki yakası arasında hızlı ve sürdürülebilir bir demir yolu bağlantısı sağlayarak, hareketlilikte devrim yaratacak. Ayrıca İstanbul'da hareketliliğin verimli, güvenli ve çevre dostu olması için elektrikli otobüs filomuzu genişletiyor, otonom araç teknolojisine yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'mız aracılığıyla, bisiklet yolları ve toplu taşımanın daha iyi entegrasyonu gibi otomobil bağımlılığını azaltacak çözümlere öncelik veriyoruz."

Kaynak: AA

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