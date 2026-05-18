Kenya\'da Akaryakıt Zamlarına Protesto: 1 Ölü

Kenya'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında bir gösterici hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Nairobi başta olmak üzere birçok kentte toplu taşıma sektörü çalışanlarının akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından greve gitmesiyle ulaşım büyük ölçüde dururken, protestocular ana yolları kapatarak lastik yaktı.

Ülkenin Nakuru kentindeki gösteriler sırasında bir protestocu, üzerinden polis aracının geçmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kitengela bölgesinde ise bazı kişiler, protestolar sırasında yağma olaylarına karıştı.

Bölge genelinde çok sayıda iş yeri kapalı kalırken, sürücüler güvenlik endişesiyle yollara çıkmadı. Bazı özel okullar ise güvenlik riskleri nedeniyle çevrim içi eğitime geçti.

Kenya'da 15 Mayıs'ta açıklanan yeni tarifeyle dizel fiyatlarının yüzde 23,5, benzin fiyatlarının ise yüzde 8 artması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Ülke dışında bulunan Devlet Başkanı William Ruto ise protestolara ilişkin henüz açıklama yapmadı.