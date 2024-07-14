Kenya'da çöplükte ceset parçaları bulundu

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Kenya'nın başkenti Nairobi'de daha önce 9 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı çöplükte, ceset parçalarıyla dolu torbalar bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, Kenya polisi, Mukuru bölgesindeki çöplükten beş torba daha çıkarıldığını, bu torbaların içinde kadınlara ait olduğu değerlendirilen cesedi parçaları bulunduğunu belirtti.

Hükümet yetkililerinin soruşturmayı hızlandırmak için gerekli tüm kaynakları ve insan gücünü seferber ettiği kaydedildi.

Bölge halkı, dedektif ve adli tıp uzmanlarından oluşan ekibin olay yerine girmesini engellerken polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Bağımsız Polis Gözetim Kurumu (IPOA), bulunan cesetlerde işkence izlerinin olduğunu öne sürerek, olay yerinin bir polis karakoluna 100 metreden daha yakın mesafede bulunduğunu, olayda polisin herhangi bir dahli olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Polis yetkilileri, 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedine ulaşmıştı.

İlk incelemelere göre, bulunan cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer, cesetlerin sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıklamıştı.