Kenya'da Eş-Şebab Terör Örgütüyle Çatışmada 5 Örgüt Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Kenya'da Eş-Şebab terör örgütüyle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin Somali ile Etiyopya sınırındaki Mandera bölgesinde, Eş-Şebab üyelerinin güvenlik güçlerine pusu kurması üzerine çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada 5 Eş-Şebab üyesi öldürüldü, örgüte ait silah ve askeri mühimmat ele geçirildi.
Çatışma sonrası bölgeye güvenlik güçleri konuşlandırıldı.
Kenya, Eş-Şebab ile mücadelede 2011'den bu yana Somali'ye destek verirken örgüt ise Kenya'da saldırılar düzenliyor.
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