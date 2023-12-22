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Kenya'da eski Turizm Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Kenya'da eski Turizm Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Kenya'da eski Turizm Bakanı Najib Balala, bir turizm okulunun inşaatı sürecinde yolsuzluk yapmakla suçlanarak gözaltına alındı. Balala, 12 yıl boyunca Turizm Kabine Sekreteri ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kenya\'da eski Turizm Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
22.12.2023 - 16:17,
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? Kenya'da eski Turizm Bakanı Najib Balala'nın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Kenya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Sözcüsü Eric Ngumbi, basına yaptığı açıklamada, Balala'nın gözaltına alındığını, Mombasa şehrine götürüleceğini ve burada yargılanacağını belirtti.

Eski Bakan Balala, bir turizm okulunun inşaatı sürecinde yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Öte yandan basına yansıyan bilgilere göre, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Kenya polisinin operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

?Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun iktidara gelmesinden bu yana? ilk kez eski bir bakan yolsuzluk? suçlamasıyla gözaltına alındı.

Balala, ?f?arklı hükümetlerde 12 yıl boyunca Turizm Kabine Sekreteri ve Turizm Bakanı olarak görev yap?mıştı.?

Kaynak: AA
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